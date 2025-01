De fines bandes fibreuses appelées cordages tendineux ouvrent et ferment les clapets, ou cuspides, des valvules mitrale et tricuspide. Les cordages tendineux sont ancrés à l’intérieur des ventricules. Lorsque les ventricules se contractent, les valvules mitrale et tricuspide sont tirées pour les refermer alors que les valvules aortique et pulmonaire s’ouvrent. Les valvules pulmonaire et aortique s’ouvrent et se ferment en réponse aux changements de pression des atria et des ventricules.