3. En gainant le corps, déplacer les fesses en arrière, comme pour s’asseoir sur une chaise, et s’accroupir jusqu’à ce que les cuisses soient presque parallèles au sol.

4. Revenir à la position de départ et recommencer.

a. Garder son poids sur l’extérieur des pieds et sur les talons.

b. Commencer par un squat partiel, puis descendre de plus en plus au fur et à mesure que le mouvement devient facile.