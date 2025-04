La spirométrie sert à évaluer la fonction pulmonaire. La personne respire normalement, puis inspire profondément et rapidement à travers un embout buccal rattaché à un tube. Elle expire ensuite rapidement jusqu’à vider ses poumons autant que possible. Ces respirations sont mesurées par le spiromètre (à droite), qui est doté d’une pièce en plastique noir qui monte et descend à chaque respiration complète. De nombreux spiromètres sont électroniques et n’ont pas de piston ou de soufflet qui bouge quand la personne respire.