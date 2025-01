Tous les mouvements volontaires du corps sont contrôlés par le cerveau. Les cellules nerveuses du cerveau, appelées motoneurones supérieurs, initient le mouvement via la libération de signaux chimiques appelés neurotransmetteurs. Le signal est transmis des motoneurones supérieurs aux motoneurones inférieurs de la colonne vertébrale.

Les fibres nerveuses qui s’étendent à partir de la colonne, appelées axones, se prolongent dans les muscles. Le point de liaison entre les axones et les fibres musculaires est appelé jonction neuromusculaire. Lorsque le signal atteint la jonction neuromusculaire, il provoque une contraction du muscle, entraînant un mouvement musculaire volontaire.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), souvent appelée maladie de Lou Gehrig, est une maladie dégénérative des neurones moteurs supérieurs et inférieurs. Tandis qu’un nombre croissant de motoneurones sont affectés, ils ne sont plus en mesure d’envoyer des signaux de mouvement à destination des muscles. Il en résulte une perte de mouvements musculaires volontaires et de coordination.