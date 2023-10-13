Le cœur envoie le sang vers l’organisme via un réseau complexe d’artères. À l’exception des artères coronaires, qui nourrissent le cœur lui-même, la plupart des artères transportent le sang riche en oxygène hors du cœur. Dans le sang circulent des globules rouges, des globules blancs, des nutriments et d’autres substances indispensables à la vie. Le cholestérol et d’autres substances graisseuses circulent également dans le sang. Avec le temps, ces substances peuvent se déposer sur les parois artérielles, affection que l’on appelle athérosclérose. Les dépôts de cholestérol, ou plaques, peuvent s’accumuler avec le temps, ce qui provoque un durcissement et un rétrécissement des parois des artères, qui sont lisses en temps normal. Lorsque les parois de l’artère rétrécissent et se rigidifient, le flux sanguin est restreint. Lorsque la plaque s’accumule, l’accumulation peut devenir instable et se détacher ou se rompre. Une pathologie appelée thrombose se produit lorsque le sang commence à coaguler, ou à s’agglutiner, au niveau de la rupture, de la même manière que le sang coagule pour arrêter le saignement dû à une coupure. L’obstruction, ou thrombus, peut augmenter de volume et restreindre encore plus le flux sanguin. Le thrombus peut également se détacher du site et se déplacer dans les artères. L’obstruction provoquée par un thrombus peut être mortelle. Une obstruction des artères coronaires peut provoquer une crise cardiaque, tandis que l’obstruction d’une artère cérébrale peut provoquer un accident vasculaire cérébral. L’obstruction de l’une des principales artères du corps peut empêcher le sang d’irriguer un membre ou un organe, ce qui provoque une douleur et des lésions tissulaires.