La radiothérapie à modulation d’intensité, ou RTMI, est l’une des méthodes de traitement les plus avancées disponibles dans la radiothérapie externe. Initialement, une TDM est réalisée sur la région touchée afin de mettre en évidence les contours précis de la tumeur et du tissu sain environnant, et donc de déterminer la dose de rayonnements. En fonction de ces données, le faisceau de rayonnements est modulé à différents niveaux d’intensité par un collimateur multilames contrôlé par ordinateur. Les « lames » de ce dispositif rentrent et sortent régulièrement, ce qui façonne le faisceau de rayonnements selon la forme de la tumeur. Le faisceau pénètre dans l’organisme sous différents angles afin d’optimiser la dose délivrée à la tumeur. La technologie RTMI aide à protéger le tissu sain adjacent, en l’exposant seulement à de petites doses de rayonnements, tandis que la tumeur reçoit une dose plus importante et potentiellement plus efficace. Ce flux de rayonnements varie dans l’ensemble de la zone, l’effet net étant que la forme des radiations autour de la tumeur est plus précise avec la RTMI qu’avec une radiothérapie traditionnelle.