La sclérose en plaques, ou SEP, est une maladie provoquant de multiples cicatrices sur les nerfs du cerveau et de la moelle épinière. Ces cicatrices empêchent le fonctionnement normal des nerfs.

Quelles sont les causes de la SEP ?

Les médecins ne connaissent pas les causes de la SEP, mais la plupart pensent que le système immunitaire attaque les tissus de son propre organisme comme s’ils étaient étrangers. Cette réponse est appelée réaction auto-immune. Dans la SEP, le système immunitaire attaque et altère les nerfs du cerveau et de la moelle épinière.

Quels sont les symptômes de la SEP ?

Comme la SEP attaque différents nerfs, les symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre. Même le schéma d’apparition des symptômes peut varier d’une personne à l’autre. Généralement, les symptômes de la SEP apparaissent soudainement, puis s’estompent. Avec le temps, quel que soit le schéma des symptômes, la SEP a tendance à s’aggraver lentement.

Les symptômes précoces fréquents de la SEP comprennent des picotements ou un engourdissement dans certaines parties des bras, des jambes, du thorax, du dos ou du visage, une faiblesse, une maladresse ou une raideur des bras ou des jambes, des taches aveugles, une vision floue ou une douleur lors du mouvement d’un œil.

D’autres symptômes précoces incluent la vision double et des douleurs soudaines pouvant ressembler à une brûlure ou à une décharge électrique dans le bas du dos, dans les jambes ou les bras, qui peuvent apparaître seules, lorsque quelque chose touche la personne ou lorsqu’elle penche la tête.

Les symptômes ultérieurs de la SEP peuvent comprendre des mouvements irréguliers et saccadés, l’incapacité à bouger une partie ou la totalité du corps, des crampes musculaires douloureuses et une faiblesse musculaire, des troubles de l’équilibre et de la marche, une sensation de fatigue et de faiblesse, des troubles de l’élocution ou une élocution lente, une dépression ou des sautes d’humeur, des difficultés à penser, à se souvenir des choses, à prêter attention ou à prendre des décisions, des étourdissements, ainsi que des problèmes de contrôle de la miction ou de la défécation.

Comment les médecins peuvent-ils déterminer la présence d’une SEP ?

Il peut être difficile de déterminer la présence d’une SEP. Les médecins diagnostiquent la SEP en se basant sur les symptômes et en général avec une IRM du cerveau et de la moelle épinière et parfois une ponction lombaire.

Comment les médecins traitent-ils la SEP ?

Pour soulager les poussées de symptômes, les médecins peuvent tester un traitement sanguin appelé plasmaphérèse. Ils peuvent utiliser divers médicaments pour empêcher le système immunitaire d’attaquer les nerfs, ou ils peuvent essayer de soulager des symptômes spécifiques, tels que tension musculaire, sensations de picotements, fatigue et dépression.

Comment se faciliter la vie lorsque l’on est atteint(e) de SEP ?