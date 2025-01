La rosacée est un trouble cutané dans le cadre duquel le nez et la zone autour du nez deviennent rouges et gonflés, et se couvrent de petites papules et de vaisseaux sanguins dilatés. Elle touche le plus souvent les personnes de 30 à 50 ans, en particulier celles d’origine irlandaise et nord-européenne.

La rosacée touche uniquement le visage et le cuir chevelu. Elle s’aggrave généralement avec le temps. Dans un premier temps, la peau des joues et du nez rougit pendant plus longtemps que la normale et peut picoter, mais elle reste normale par ailleurs. Si la rosacée progresse, la peau apparaît rouge et gonflée la majorité du temps, et de petits vaisseaux sanguins sont visibles immédiatement sous la surface de la peau. De petites papules peuvent apparaître. Au stade avancé de la rosacée, la peau du visage s’épaissit, ce qui lui donne un aspect rouge et enflé.