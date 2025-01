Les lymphocytes T, lorsqu’ils reconnaissent la molécule du CMH associée à un fragment antigénique, sont activés et se multiplient rapidement pour former une armée de lymphocytes T spécialisés.

Les lymphocytes T Helper coordonnent les défenses spécifiques et non spécifiques, essentiellement en produisant des molécules qui stimulent la croissance et la différenciation des lymphocytes T et B.