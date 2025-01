Pendant la grossesse, l’utérus de la femme accueille et protège le fœtus pendant les neuf mois de son développement. À l’intérieur de l’utérus, le fœtus est entouré d’un sac appelé membrane choriale. Des cellules spéciales s’étendent de cette membrane jusqu’au placenta ; ces cellules sont appelées villosités choriales. Les cellules des villosités choriales ont le même patrimoine génétique que le fœtus qui se développe, et elles peuvent donc être analysées afin d’identifier d’éventuelles anomalies génétiques et chromosomiques. Cette procédure est appelée prélèvement des villosités choriales, ou PVC.