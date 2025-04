Le système cardiovasculaire comprend le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang. Le sang a de nombreuses fonctions, notamment le transport de l’oxygène, des nutriments et des hormones dans l’ensemble du corps. Le cholestérol est une substance cireuse qui se déplace aussi dans la circulation sanguine.

L’athérosclérose est la formation de plaques jaunâtres de cholestérol et d’autres graisses, appelées lipides, le long des artères. La plaque peut s’accumuler avec le temps, ce qui provoque un durcissement et un rétrécissement des parois artérielles qui sont normalement lisses. Lorsque cela se produit dans les bras ou les jambes, on l’appelle maladie artérielle périphérique (MAP).