La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang et de la moelle osseuse. Chez les patients en bonne santé, les cellules souches produisent des myéloblastes, ou blastes, qui évoluent en types matures de globules blancs. Dans la LMA, ces blastes n’évoluent pas en cellules matures saines, mais en cellules immatures ou anormales. Alors que le nombre de ces cellules anormales augmente dans le sang et la moelle osseuse, la production de cellules et de plaquettes saines et en bon état de fonctionnement diminue.