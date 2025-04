La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est un type de cancer dans lequel la moelle osseuse produit trop de lymphocytes. Le terme « chronique » signifie que les cellules cancéreuses se multiplient lentement et que la maladie évolue sur une longue période. Dans la LLC, les lymphocytes produits sont anormaux et incapables de combattre les infections. Alors que le nombre de ces lymphocytes anormaux augmente dans le sang et la moelle osseuse, la production de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes diminue. Cela peut entraîner des symptômes de fatigue, d’infections récidivantes, d’anémie et de tendance aux hématomes.

La leucémie lymphoïde chronique ne produit généralement pas de symptômes au cours des premiers stades. Le traitement et le pronostic dépendent du stade et de l’étendue de la maladie. Le traitement standard inclut l’« attente vigilante », la chimiothérapie, la radiothérapie, et le traitement par anticorps monoclonaux. La greffe de cellules souches de la moelle osseuse est un autre type de traitement qui est testé dans des essais cliniques. La leucémie lymphoïde chronique est la deuxième leucémie la plus fréquente chez l’adulte, et se développe le plus souvent chez l’adulte d’âge moyen. La LLC n’est pas fréquente chez l’enfant.