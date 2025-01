La leucémie lymphoïde aiguë (LLA) est un cancer des cellules souches de la moelle osseuse qui produisent des lymphocytes. Le terme « aigu » signifie que les cellules cancéreuses se multiplient rapidement, supplantant les cellules normales dans le sang et la moelle osseuse. En outre, alors que le nombre de lymphocytes pathologiques dans le sang et la moelle osseuse augmente, la production de globules rouges et de plaquettes diminue. Si la moelle osseuse est incapable de produire suffisamment de lymphocytes sains, le patient sera incapable de combattre les infections. Les cellules leucémiques peuvent se déplacer dans la circulation sanguine ou métastaser vers d’autres organes du corps, où ils commencent à former des tumeurs supplémentaires.