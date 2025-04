L’articulation du genou se compose de trois os principaux : le fémur, le tibia et la patella (ou rotule). Toutes ces structures sont entourées de cartilage et de ligaments qui soutiennent l’articulation du genou et la protègent des lésions. Le ménisque interne est une structure cartilagineuse en forme de C qui est reliée au tibia et qui fait office d’amortisseur pour le genou.