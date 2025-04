Lorsque 85 à 90 % de la fonction rénale est perdue, le terme « insuffisance rénale terminale » est utilisé et la dialyse est recommandée. On appelle « hémodialyse » le type de dialyse qui remplace le travail des reins endommagés à l’aide d’une machine rénale artificielle pour filtrer le sang. Au cours de cette procédure, le sang est retiré lentement de l’organisme et passe par un filtre spécial appelé dialyseur, où les déchets et les liquides supplémentaires sont éliminés. Le sang nettoyé et filtré est ensuite réinjecté à l’organisme.