Bonjour, je m’appelle Aiden. J’aime lire et construire des choses avec mes briques de construction. Lorsque je range mon étagère, j’organise toujours les livres du plus petit au plus grand. Ils doivent être parfaitement alignés sur l’étagère.

Lorsque je joue avec mes briques de construction, je mets toutes les rouges ensemble et toutes les bleues ensemble. Je n’aime vraiment pas quand des couleurs différentes se touchent. Je n’aime pas non plus partager mes jouets. J’ai peur des microbes et de tomber malade.

Un jour, ma mère m’a emmené voir un médecin. Le médecin m’a dit que j’avais un trouble obsessionnel compulsif, ou TOC. Le TOC me donne envie de tout faire d’une certaine manière. Si ce n’est pas le cas, j’ai peur que quelque chose de mal se produise.