Il y a six mois, j’ai été victime d’un grave accident de la route. Bien que j’aie subi des blessures mineures, l’autre conducteur a été gravement blessé. Depuis l’accident, je suis submergé par la culpabilité et la honte. Je me sens responsable. J’ai peur de rerentrer dans la voiture, et j’évite par tous les moyens de revenir près de l’intersection de l’accident. La nuit, aux alentours de l’heure où l’accident s’est produit, j’ai souvent des flash-backs et des souvenirs horribles et très nets de ce qu’il s’est passé. Le fait de revivre constamment mon traumatisme m’empêche de me concentrer et de dormir.