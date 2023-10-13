Handicap caché : Trouble de stress post-traumatique (TSPT)
Il y a six mois, j’ai été victime d’un grave accident de la route. Bien que j’aie subi des blessures mineures, l’autre conducteur a été gravement blessé. Depuis l’accident, je suis submergé par la culpabilité et la honte. Je me sens responsable. J’ai peur de rerentrer dans la voiture, et j’évite par tous les moyens de revenir près de l’intersection de l’accident. La nuit, aux alentours de l’heure où l’accident s’est produit, j’ai souvent des flash-backs et des souvenirs horribles et très nets de ce qu’il s’est passé. Le fait de revivre constamment mon traumatisme m’empêche de me concentrer et de dormir.
Quelques mois après l’accident, j’ai finalement demandé de l’aide. Mon médecin m’a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, ou TSPT. J’ai lentement commencé à travailler avec le thérapeute, qui m’a appris des exercices de respiration et de méditation pour soulager le stress et la peur. Les séances de thérapie de groupe pour le trouble de stress post-traumatique sont devenues mon refuge. J’ai beaucoup de chemin à parcourir, mais je me sens plus fort et mieux préparé avec mon système de soutien.
