On m’a diagnostiqué un TDAH, ce qui signifie trouble déficit de l’attention avec hyperactivité. Il est souvent difficile pour moi de rester concentré et attentif, et je m’ennuie facilement. Parfois, j’oublie de terminer mes devoirs. J’ai également tendance à interrompre les autres, mais je ne le fais pas intentionnellement.

Il peut m’être difficile de rester assis pendant les cours que j’aime le moins. Au lieu de cela, je me surprends souvent à gribouiller sur mes cahiers. Je suis peut-être assis en classe, mais mon cerveau a envie d’être ailleurs.

Après avoir travaillé avec mon thérapeute, j’ai appris que mon cerveau est simplement connecté différemment. Mes enseignants sont au courant de mon TDAH, donc nous faisons beaucoup plus d’activités de groupe et de projets créatifs.