Lorsque j’ai reçu un diagnostic de trouble bipolaire, j’étais au bord du gouffre. Je n’ai jamais vraiment eu les mots pour expliquer ce qu’il se passait. Beaucoup de mes collègues ne comprenaient pas. Certains jours, je me sentais au sommet du monde. Je passais la nuit à préparer mes cours, dormant à peine et essayant de suivre le rythme de mes pensées qui se bousculaient.

Mais je traversais ensuite des semaines de dépression. Je perdais tout intérêt pour mes cours et mes étudiants. Ma fatigue était accablante. Je dormais énormément. Et j’avais du mal à me concentrer. Le trouble bipolaire est un trouble de l’humeur qui comporte les deux extrêmes, ou pôles, des troubles de l’humeur : la dépression et la manie. On pense qu’il est héréditaire.