Handicap caché : Trouble bipolaire
Lorsque j’ai reçu un diagnostic de trouble bipolaire, j’étais au bord du gouffre. Je n’ai jamais vraiment eu les mots pour expliquer ce qu’il se passait. Beaucoup de mes collègues ne comprenaient pas. Certains jours, je me sentais au sommet du monde. Je passais la nuit à préparer mes cours, dormant à peine et essayant de suivre le rythme de mes pensées qui se bousculaient.
Mais je traversais ensuite des semaines de dépression. Je perdais tout intérêt pour mes cours et mes étudiants. Ma fatigue était accablante. Je dormais énormément. Et j’avais du mal à me concentrer. Le trouble bipolaire est un trouble de l’humeur qui comporte les deux extrêmes, ou pôles, des troubles de l’humeur : la dépression et la manie. On pense qu’il est héréditaire.
En tant que professeur d’histoire, il était important pour moi d’en savoir plus sur ma propre histoire familiale. Après quelques recherches, j’ai découvert que ma défunte grand-mère était également bipolaire. Aujourd’hui, je suis plus à même de reconnaître les symptômes de mon trouble et d’éviter les facteurs qui peuvent le déclencher. Ma famille est activement impliquée dans mon traitement, et son soutien est essentiel.
