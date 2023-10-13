Quand j’avais six ans, on m’a diagnostiqué des tics. Je ne parle pas des petits insectes que l’on peut trouver chez le cerf ou dans les herbes hautes. Mes tics étaient des mouvements musculaires répétitifs et involontaires qui s’aggravaient lorsque j’étais stressé.

Souvent, j’avais une envie irrépressible de cligner des yeux et de hausser les épaules. C’était comme un besoin d’éternuer. J’étais vraiment tendu et me sentais immédiatement mieux une fois le tic réalisé. Parfois, mes tics semblent intentionnels, mais ils ne l’ont jamais été.

Quand j’avais environ 11 ou 12 ans, mes tics se sont aggravés. Ma famille a remarqué que mes tics se produisaient également lorsque mon corps était détendu et que je regardais la télévision. À l’école, je me sentais souvent gêné quand quelqu’un ne comprenait pas. Après avoir travaillé avec un thérapeute, j’ai appris que je pouvais essayer de remplacer mes tics par des comportements similaires, comme étirer les bras au lieu de hausser les épaules. Cela m’a aidé pendant un certain temps, mais finalement mes tics ont disparu spontanément. Bien que je n’aie pas eu de tics depuis quelques mois maintenant, je n’ai jamais laissé mon trouble me freiner. Mes tics m’ont rendu unique.