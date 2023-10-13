Même si de nombreuses personnes viennent passer leurs vacances dans ma ville natale, j’ai la chance de vivre à une courte distance en voiture de la plage et des montagnes. Dans ce genre d’endroit, passer du temps à l’extérieur est le mode de vie habituel. Au moment où j’ai commencé mes études, j’ai remarqué que mes mains s’engourdissaient et picotaient par temps froid. Mes doigts présentaient même des zones pâles et des plaques. Il est devenu très difficile pour moi de taper des dissertations et des devoirs pour les cours, surtout en période de stress. Je devais régulièrement m’arrêter pour me réchauffer les mains.

Lors de mon bilan médical annuel, j’ai discuté de ma sensibilité au froid avec ma médecin. C’est alors qu’elle m’a parlé du syndrome de Raynaud. Cette affection, dans laquelle les minuscules artères des doigts ou des orteils se rétrécissent plus que la normale, survient lorsque la personne est exposée au froid ou au stress.