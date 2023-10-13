Pendant l’adolescence, je faisais de tout : athlétisme, théâtre, basket et j’en passe. Le fait d’être physiquement actif a toujours été important pour moi. J’aime avoir un emploi du temps rempli de nombreuses activités, de sorties et de nouvelles expériences.

C’est difficile de déterminer le moment exact, mais quelque temps après mon 29e anniversaire, mon niveau d’énergie a diminué drastiquement. J’ai ressenti des picotements et un engourdissement au niveau de mes jambes. Ma vision est devenue floue et mon équilibre instable. Mes symptômes ont fluctué pendant des mois, en s’aggravant parfois lorsque je tombais malade à cause des microbes attrapés par mon fils à la crèche. Les médecins ont réalisé de nombreux examens, notamment une IRM du cerveau et de la moelle épinière, et ont confirmé que je souffrais de sclérose en plaques, également connue sous le nom de SEP.

La SEP est une maladie qui provoque une inflammation de la gaine qui recouvre la plupart des fibres nerveuses. Cette inflammation empêche les nerfs de fonctionner correctement. Bien que la cause exacte de la SEP ne soit pas connue, elle surviendrait lorsqu’une substance inconnue déclenche d’une façon ou d’une autre l’attaque par le système immunitaire de l’organisme de ses propres tissus, ce que l’on appelle aussi réaction auto-immune.