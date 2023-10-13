Ma mère, Rose, est âgée de 78 ans et la grand-mère de quatre enfants. Elle aime passer du temps en famille et les vacances sont sa période préférée de l’année. Lorsqu’elle était dans la fleur de l’âge, elle était une merveilleuse conteuse et nous racontait souvent des anecdotes très drôles sur les personnes qu’elle avait rencontrées et les endroits qu’elle avait visités.

Il y a quelques années, j’ai remarqué que ma mère perdait des objets, manquait des rendez-vous et répétait les mêmes questions. Elle oubliait les visages de personnes qu’elle avait rencontrées et avait du mal à se souvenir des prénoms. Au début, je n’y prêtais pas beaucoup d’attention, mais ses problèmes de mémoire sont progressivement devenus plus fréquents. Notre famille a commencé à s’inquiéter, alors nous l’avons emmenée voir un médecin pour discuter de certains des symptômes que nous avions remarqués.

Elle a ensuite réalisé un examen de l’état mental, utilisé par les médecins pour diagnostiquer la démence, ainsi que des analyses de sang et un examen neurologique, une TDM et une IRM. Une fois que les médecins ont écarté d’autres troubles cérébraux, ils lui ont diagnostiqué la maladie d’Alzheimer. Celle-ci a un impact sur la mémoire, la réflexion, le jugement et la capacité d’apprentissage.