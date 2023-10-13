J’ai grandi en faisant des gâteaux dans la cuisine familiale. Dès que j’ai pu me tenir debout, j’ai eu un fouet dans la main. La fabrication du pain a toujours été une partie importante de mon héritage italien. Quand j’étais petit, j’avais beaucoup de ballonnements et je me sentais mal après avoir mangé des aliments comme du pain, des céréales et mes pâtes préférées. Je me sentais souvent faible et j’avais du mal à manger parce que je n’avais pas faim.

Je ne grandissais pas aussi vite que mes frères et sœurs. Mes parents ont remarqué que je présentais un retard de croissance et que j’avais du mal à prendre du poids. Nous avons parlé avec mon pédiatre, et il a réalisé des tests. J’avais une anémie, une numération sanguine basse, un taux de protéines bas et plusieurs carences en vitamines. En se basant sur ces symptômes et mes antécédents familiaux, il m’a diagnostiqué une maladie cœliaque.