Handicap caché : Maladie cœliaque
J’ai grandi en faisant des gâteaux dans la cuisine familiale. Dès que j’ai pu me tenir debout, j’ai eu un fouet dans la main. La fabrication du pain a toujours été une partie importante de mon héritage italien. Quand j’étais petit, j’avais beaucoup de ballonnements et je me sentais mal après avoir mangé des aliments comme du pain, des céréales et mes pâtes préférées. Je me sentais souvent faible et j’avais du mal à manger parce que je n’avais pas faim.
Je ne grandissais pas aussi vite que mes frères et sœurs. Mes parents ont remarqué que je présentais un retard de croissance et que j’avais du mal à prendre du poids. Nous avons parlé avec mon pédiatre, et il a réalisé des tests. J’avais une anémie, une numération sanguine basse, un taux de protéines bas et plusieurs carences en vitamines. En se basant sur ces symptômes et mes antécédents familiaux, il m’a diagnostiqué une maladie cœliaque.
La maladie cœliaque est une intolérance héréditaire au gluten, une protéine présente dans le blé, l’orge et le seigle. Cette intolérance peut entraîner une malabsorption, rendant difficile l’assimilation par mon organisme des nutriments dont il a besoin. Pour traiter mes symptômes, je suis une alimentation sans gluten. Comme le gluten est utilisé dans de nombreux produits alimentaires, je fais attention à ce que je mange pour ne pas être malade. Heureusement, ma famille est solidaire. Notre garde-manger contient des alternatives à la farine et d’autres produits qui ne provoquent pas de symptômes. J’aime toujours faire des gâteaux et j’ai l’intention d’ouvrir une boulangerie sans gluten un jour.
