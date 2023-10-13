Je m’appelle Greg et j’ai 35 ans. Je travaille dans l’aménagement paysager et je suis très fier de l’entreprise que j’ai créée. Il y a environ six mois, j’étais sur une échelle et j’ai fait une chute violente. Cet accident a changé ma vie.

Après ma chute, j’ai été inconscient pendant quelques minutes. Lorsque je me suis réveillé, j’étais somnolent et confus. J’ai immédiatement été emmené à l’hôpital où les médecins ont procédé à une évaluation globale de mes lésions ainsi qu’une TDM afin de pouvoir poser un diagnostic sur mon état.

Les résultats de mes tests ont montré que j’avais une contusion cérébrale, ou un hématome cérébral, et un hématome sous-dural aigu, qui est une accumulation de sang à l’intérieur du cerveau. Ces lésions sont des types de lésions cérébrales traumatiques, ou LCT. Heureusement, l’hématome était de petite taille et la pression sur mon cerveau était minime, je n’ai donc pas eu besoin d’une intervention chirurgicale. Au lieu de cela, les médecins ont réalisé plusieurs examens neurologiques pour déterminer si j’avais besoin d’un nouvel examen d’imagerie, tel qu’une IRM.

Le chemin du rétablissement a été difficile. Pendant un certain temps après ma blessure, j’ai souffert de violents maux de tête, de nausées, de troubles de la mémoire et de somnolence. Mes amis et ma famille ont également remarqué des changements au niveau de ma personnalité et des sautes d’humeur, qui ont entraîné une dépression.