Handicap caché : Hypothyroïdie
Je m’appelle Fatima et j’ai 65 ans. En tant que passionnée d’histoire de l’art, j’aime travailler dans mon musée local. Il y a quelque temps, au cours de l’année dernière, j’ai commencé à prendre du poids et à me sentir fatiguée. Quand je travaillais au musée, j’avais l’impression de toujours avoir froid. Au début, je pensais que j’étais simplement épuisée, mais quand j’ai commencé à oublier l’emplacement de certains de nos tableaux, je suis allée consulter un médecin.
Mon médecin a remarqué que j’avais un pouls lent et un taux élevé de cholestérol dans le sang. Après avoir prescrit une analyse de sang pour mesurer la thyréostimuline dans le sang, nous avons découvert que j’avais une hypothyroïdie. Il s’agit d’un trouble de la glande thyroïde qui entraîne une production insuffisante d’hormones thyroïdiennes et un ralentissement des fonctions vitales de l’organisme.
J’ai appris qu’elle est fréquente, en particulier chez les femmes plus âgées. Comme les symptômes peuvent être vagues et différents pour chaque individu, l’hypothyroïdie peut être une maladie difficile à diagnostiquer. Le traitement hormonal substitutif a permis à mes taux sanguins de revenir à la normale. Je me sens donc moins fatiguée. J’espère que mon histoire aidera d’autres personnes à comprendre à quel point les maladies invisibles peuvent impacter la vie quotidienne. Il se peut que vous ne sachiez pas ce que quelqu’un traverse.
