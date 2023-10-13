J’ai une drépanocytose depuis ma naissance. Il s’agit d’un problème à vie lié aux globules rouges. Cette maladie est plus fréquente chez les personnes d’origine africaine ou afro-américaine. La drépanocytose est héréditaire. Mes parents possédaient chacun une copie du gène de la drépanocytose. Mes frères ont hérité d’une seule copie. Moi, j’ai hérité des deux.

Lorsqu’on a posé mon diagnostic, j’ai découvert qu’un grand nombre de mes globules rouges présentent une forme inhabituelle. Au lieu d’être en forme de disque, certains sont en forme de croissant de lune, ce qui rend leur dégradation plus aisée et rend plus difficile l’apport en sang nécessaire aux organes pour fonctionner.

Pendant que je m’entraînais pour mon premier triathlon, j’ai vécu ce que l’on appelle une crise de douleur drépanocytaire ou un épisode d’aggravation des symptômes, lesquels sont exacerbés par l’activité intense. Les os de mes jambes et de mes bras étaient douloureux. J’avais de la fièvre et n’arrivais pas à reprendre mon souffle.