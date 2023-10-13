Mes petits-enfants sont tout pour moi. J’aime les récupérer à l’école et les emmener au parc le week-end. Mais, lorsque j’ai eu 62 ans, j’ai développé une mauvaise habitude et j’ai remarqué que j’avais de plus en plus de mal à suivre.

J’ai commencé à fumer des cigarettes lorsque j’étais adolescent. Mes parents fumaient tous les deux. J’ai grandi dans cet environnement. Ma famille voulait que j’arrête de fumer parce que, après plusieurs années, j’ai développé une toux productive avec expectorations. Il m’était plus difficile de respirer lorsque je faisais de l’exercice.

Le médecin a réalisé une radiographie du thorax et un examen pour voir comment mes poumons fonctionnaient. On m’a diagnostiqué une bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO. La BPCO est une maladie pulmonaire chronique obstruant les voies respiratoires. Les personnes atteintes de BPCO présentent un emphysème, une bronchite chronique obstructive, ou les deux.

Bien que le tabagisme soit une cause majeure, les poussées peuvent être causées par une pollution atmosphérique sévère, des allergies et des infections.