Handicap caché : Aphasie
L’année dernière, mon mari Andrew et moi avons célébré notre 30e anniversaire de mariage. Quelques mois plus tard, Andrew a fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Après son AVC, son médecin a évalué ses interactions verbales et réalisé des examens d’imagerie. Les résultats ont confirmé que l’AVC avait endommagé l’aire de Broca dans le cerveau, laquelle affecte l’expression, et il a reçu le diagnostic d’aphasie.
L’aphasie est une perte partielle ou complète de la capacité à s’exprimer ou comprendre le langage écrit et parlé. L’incapacité d’Andrew à s’exprimer crée beaucoup de frustration. Il comprend la signification des mots et sait ce qu’il veut répondre, mais il lui est très difficile de trouver les bons mots. Lorsqu’il parvient à parler, cela lui demande de grands efforts et les mots sont prononcés très lentement.
Dès qu’Andrew a reçu son diagnostic, nous avons fait appel à un orthophoniste. Malgré ses efforts pour améliorer ses capacités linguistiques, Andrew communique parfois au moyen d’un dispositif sur ordinateur pour exprimer ses besoins. Bien que la communication avec mon mari soit très différente aujourd’hui, je suis convaincue qu’il n’arrêtera pas de se battre pour récupérer au moins une partie des capacités qu’il a perdues.
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses filiales. Tous droits réservés.