L’année dernière, mon mari Andrew et moi avons célébré notre 30e anniversaire de mariage. Quelques mois plus tard, Andrew a fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Après son AVC, son médecin a évalué ses interactions verbales et réalisé des examens d’imagerie. Les résultats ont confirmé que l’AVC avait endommagé l’aire de Broca dans le cerveau, laquelle affecte l’expression, et il a reçu le diagnostic d’aphasie.

L’aphasie est une perte partielle ou complète de la capacité à s’exprimer ou comprendre le langage écrit et parlé. L’incapacité d’Andrew à s’exprimer crée beaucoup de frustration. Il comprend la signification des mots et sait ce qu’il veut répondre, mais il lui est très difficile de trouver les bons mots. Lorsqu’il parvient à parler, cela lui demande de grands efforts et les mots sont prononcés très lentement.