Depuis que j’ai regardé les Jeux Olympiques pour la première fois, je rêvais d’être gymnaste. Dès mon plus jeune âge, j’ai adoré la compétition et je passais tout mon temps libre à la salle de gym, à perfectionner mes enchaînements et à rêver du jour où je gagnerais des médailles.

Quand je suis rentrée au lycée, j’ai vraiment pris conscience de mon corps. Je souhaitais que toutes mes activités de gymnastique soient parfaites. J’ai donc mesuré mes portions, j’ai compté les calories de tout ce que je mangeais et je me suis pesée plusieurs fois par jour. Parfois, j’avais même tendance à cacher ou jeter ma nourriture parce que je ne souhaitais pas que ma famille ou mes amis s’en aperçoivent.

J’ai pu cacher ce que je faisais pendant un certain temps, mais mes parents savaient que quelque chose n’allait pas et m’ont emmenée voir un médecin. Après examen, mon médecin m’a diagnostiqué une anorexie mentale. L’anorexie est un trouble des conduites alimentaires qui se caractérise par une recherche constante de minceur, par une perception déformée de l’image du corps, par une peur extrême du surpoids et par une restriction alimentaire entraînant un poids corporel très faible.