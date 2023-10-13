Pendant des dizaines d’années, j’ai dirigé des cuisines dans des restaurants de renom. Le métier de chef vegan est à la fois exigeant et dynamique, mais c’est ce défi qui m’anime. Au fil des années et à l’approche de la soixantaine, j’ai remarqué que je ressentais plus de fatigue que d’habitude. Je me sentais plus irritable et déprimée. Des sensations de picotement dans les mains et les pieds rendaient difficiles le hachage des aliments et la préparation des repas. J’ai ignoré mes symptômes pendant un certain temps jusqu’à remarquer que les picotements se transformaient en une perte de sensation au niveau des jambes. Je suis alors allée voir mon médecin. Après quelques analyses de sang, on m’a diagnostiqué une anémie due à une carence sévère en vitamine B12.