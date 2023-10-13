Handicap caché : Anémie
Pendant des dizaines d’années, j’ai dirigé des cuisines dans des restaurants de renom. Le métier de chef vegan est à la fois exigeant et dynamique, mais c’est ce défi qui m’anime. Au fil des années et à l’approche de la soixantaine, j’ai remarqué que je ressentais plus de fatigue que d’habitude. Je me sentais plus irritable et déprimée. Des sensations de picotement dans les mains et les pieds rendaient difficiles le hachage des aliments et la préparation des repas. J’ai ignoré mes symptômes pendant un certain temps jusqu’à remarquer que les picotements se transformaient en une perte de sensation au niveau des jambes. Je suis alors allée voir mon médecin. Après quelques analyses de sang, on m’a diagnostiqué une anémie due à une carence sévère en vitamine B12.
L’anémie est une affection causée par un nombre réduit de globules rouges. Elle peut résulter d’un saignement excessif, entraînant la destruction d’un trop grand nombre de globules rouges, ou, dans mon cas, de la production insuffisante de globules rouges par l’organisme. Ce diagnostic a changé la façon dont je cuisine. Comme la vitamine B12 est présente dans les aliments d’origine animale, j’essaie d’intégrer davantage d’aliments enrichis en vitamine B12 dans mon régime alimentaire. Et je prends une supplémentation en vitamine B12. J’ai même adapté certains plats du menu de mon restaurant.
