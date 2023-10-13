L’angioplastie coronaire peut rétablir le flux sanguin vers le tissu cardiaque endommagé (illustré en gris) causé par une maladie des artères coronaires. Le médecin utilise une seringue pour ponctionner une grosse artère périphérique, en général l’artère fémorale de la jambe. Un cathéter (tube) fin est inséré dans l’artère et enfilé à travers l’artère et l’aorte jusqu’à ce qu’il atteigne l’artère coronaire obstruée. Un ballonnet est alors inséré dans le cathéter, puis gonflé pour supprimer l’obstruction.