Lorsque l’on respire, l’air passe par le nez, descend dans la trachée, puis dans des voies respiratoires de plus en plus petites appelées bronches. Les bronches se divisent en voies plus petites appelées bronchioles, puis finalement en petits sacs fragiles et fins appelés alvéoles. Pendant l’inspiration, les alvéoles pulmonaires se remplissent d’air. C’est à cet endroit que l’oxygène est échangé contre le dioxyde de carbone. Les cellules sanguines absorbent l’oxygène issu des capillaires des alvéoles, tandis que le dioxyde de carbone, un déchet, est relâché dans les poumons depuis les veines. Au cours de l’expiration, le dioxyde de carbone est éliminé de l’organisme. Le sang riche en oxygène se dirige ensuite vers le cœur pour pouvoir être renvoyé vers l’organisme où il est nécessaire.