Le système circulatoire et cardiaque du fœtus commence à se développer peu après la conception. Dès la fin de la cinquième semaine, le cœur du fœtus est capable de pomper le sang dans tout son organisme. Cependant, étant donné que les poumons ne fonctionnent pas avant la naissance, lorsque le nouveau-né prend sa première inspiration, la mère doit fournir au fœtus du sang riche en oxygène.

Comme chez l’adulte, le cœur du fœtus développe quatre chambres et quatre valves. Les poumons du fœtus n’étant pas utilisés avant la naissance, le sang doit contourner les poumons. Ainsi, deux structures se développent dans le cœur du fœtus afin que le sang puisse contourner les poumons : le foramen ovale et le canal artériel. Le foramen ovale est un passage entre les oreillettes gauche et droite Le canal artériel est un vaisseau sanguin qui relie l’aorte à l’artère pulmonaire.