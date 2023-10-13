Des piqûres répétées dans les veines pour des traitements médicaux peuvent entraîner la formation de tissu cicatriciel ou un affaiblissement de vos veines. De plus, certains médicaments peuvent directement endommager les petites veines. Un cathéter veineux central (CVC) et un cathéter central inséré par voie périphérique (CCVP) offrent un accès veineux à long terme sans ponctions fréquentes.

Un CVC peut être inséré sous guidage échographique dans une grosse veine du thorax ou du cou. Un fil guide est placé à travers la peau anesthésiée et dans la grosse veine proche du cœur. Une gaine est insérée sur le fil guide. Par une seconde petite incision, le cathéter est passé sous la peau et dans la veine. Le cathéter est ensuite fixé sur le thorax.

Parfois, un port de perfusion est placé sous la peau. D’autres types de cathéters veineux centraux sont conçus pour une utilisation temporaire et ne nécessitent pas d’implantation chirurgicale. Un CCVP est un cathéter plus long qui est inséré dans une veine du bras ou de la main. Le cathéter est introduit dans le système veineux jusqu’à ce qu’il atteigne la veine cave supérieure.