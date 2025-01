La capsule vidéo-endoscopique est une procédure non invasive dans laquelle une capsule informatisée est utilisée pour visualiser la longueur entière de l’intestin grêle. La taille de la capsule est environ celle d’une vitamine et contient un transmetteur, une batterie, une caméra vidéo couleur et une source de lumière LED. La capsule est scellée et résistante à l’acide gastrique et aux enzymes digestives. La capsule prend deux images par seconde au fur et à mesure de son déplacement, au moyen des contractions musculaires, le long du tractus GI. Les sites distants du tractus peuvent révéler une tumeur ou un saignement de la paroi intestinale qui peut être identifié(e) plus précisément. Des capteurs placés sur l’abdomen du patient envoient ces images à un récepteur porté à la taille. Après huit heures et plus de 50 000 images, les capteurs et le récepteur sont retirés. Les images peuvent ensuite être téléchargées dans un ordinateur où elles sont visualisées comme une vidéo et examinées par un médecin. La capsule n’est pas réutilisable et de nombreuses personnes ne réalisent pas qu’elles ont éliminé la capsule lorsqu’elle est finalement excrétée avec les déchets.