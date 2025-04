La peau est l’organe le plus étendu du corps humain. Elle remplit de nombreuses fonctions essentielles, notamment protéger le corps contre les infections et réguler la température corporelle et la quantité de fluides dans l’organisme.

La peau se compose de trois couches principales. L’épiderme est la couche extérieure de peau. Il contient des cellules épidermoïdes et basales. On trouve également des mélanocytes dans l’épiderme. Il s’agit des cellules qui contiennent un pigment qui permet à la peau de bronzer et protège les couches inférieures de peau de l’effet des rayons UV.

Le derme, juste en dessous de l’épiderme, contient les vaisseaux sanguins, les tissus conjonctifs, les follicules pileux et les glandes sudoripares. La couche sous-cutanée, qui est la plus profonde, contient des cellules adipeuses et du collagène.

Un cancer de la peau survient lorsque des cellules anormales se développent de manière non contrôlée dans l’une des couches de la peau. Il existe trois formes fréquentes de cancers de la peau, qu’on distingue selon le type de cellules affectées.

Le carcinome basocellulaire est le cancer de la peau le plus fréquent. Ce type de cancer ne se propage généralement pas, mais il nécessite tout de même un traitement. Les carcinomes basocellulaires se développent le plus souvent sur des zones de la peau exposées au soleil.

Les carcinomes épidermoïdes se développent dans la couche intermédiaire de l’épiderme. Ce type de cancer peut se propager et engager le pronostic vital s’il n’est pas traité correctement.

Un développement anormal de mélanocytes, appelé mélanome malin, est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Les mélanomes peuvent se propager rapidement à d’autres parties du corps et aux organes. Ce type de cancer de la peau peut être mortel s’il n’est pas détecté et traité à temps. Les personnes ayant la peau claire présentent un risque accru de développer cette forme de cancer.