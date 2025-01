La colonne vertébrale est une colonne d’os qui forme le squelette axial. Cette structure fournit un soutien solide, mais flexible, pour le tronc ainsi qu’une protection pour la moelle épinière fragile qu’elle contient. La colonne vertébrale se compose de 33 vertèbres empilées verticalement l’une sur l’autre. Les vertèbres sont reliées par des articulations zygapophysaires à l’arrière de la colonne vertébrale. Ces articulations permettent le mouvement entre les os de la colonne vertébrale. Les vertèbres sont stabilisées par des ligaments et, surtout, sont séparées par un disque intervertébral entre chaque vertèbre, qui fonctionne comme un amortisseur. Les vertèbres peuvent être classées en cinq segments. Ces segments comprennent 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées fusionnées et 4 vertèbres coccygiennes fusionnées. La moelle épinière passe par un canal situé à l’arrière des vertèbres et s’étend du tronc cérébral jusqu’à la région lombaire de la colonne vertébrale. Les nerfs partent de la moelle épinière, envoyant des messages pour le mouvement et les fonctions de l’organisme au reste du corps. La forme anatomique de la colonne vertébrale adulte contient également quatre courbures basiques. Les régions thoraciques et sacrées sont concaves vers l’avant, tandis que les régions cervicales et lombaires sont concaves vers l’arrière. Cette forme unique de la colonne vertébrale lui permet de supporter le poids du corps humain.