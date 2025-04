Une allergie se produit lorsque l’organisme réagit à des substances qu’il ne peut pas tolérer. Ces substances, par exemple le pollen des arbres ou les acariens, sont appelées antigènes environnementaux (ou allergènes) et elles sont normalement inoffensives. Mais le système immunitaire d’une personne souffrant d’allergies considère les allergènes comme nocifs.

Si une personne est allergique au pollen, par exemple, et se trouve exposée à l’allergène, voici ce qui se passe au cours de la réponse immunitaire de l’organisme : Après la première exposition de l’organisme à l’allergène, les globules blancs produisent des anticorps, plus précisément des anticorps IgE, qui préparent le système immunitaire pour la prochaine rencontre avec ce même allergène. Cette première exposition au pollen ne se traduira pas par des symptômes allergiques apparents, mais dans l’organisme, les anticorps IgE se fixent aux mastocytes. Les mastocytes sont des cellules que l’on trouve dans le système respiratoire, le tractus digestif et la peau.