La peau renferme de nombreux follicules pileux minuscules, appelés pores. Chaque pore renferme un poil et une glande polylobée appelée glande sébacée. Les glandes sébacées produisent une substance huileuse appelée sébum, qui sort normalement du pore pour lubrifier le poil et la peau.

L’acné se développe lorsqu’un pore est obstrué par un excès de sébum et des cellules cutanées mortes. Si le pore est partiellement obstrué, mais que la voie vers la surface cutanée reste ouverte, la surface sombre du sébum séché est appelée point noir. Cependant, si la voie vers la surface cutanée est obstruée, le pore s’infecte et s’enflamme, ce qui provoque une bosse rouge, gonflée et remplie de pus appelée furoncle. Des infections plus profondes et plus graves peuvent causer la formation de nodules durs sous la surface cutanée appelés kystes.