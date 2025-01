Les vaisseaux sanguins sont cautérisés au fur et à mesure de l’incision afin de ralentir le saignement. Après avoir incisé la peau, le tissu adipeux et le muscle de l’abdomen, la membrane qui recouvre les organes internes est ouverte afin de permettre l’accès à la vessie et à l’utérus. Généralement, le médecin insère ensuite ses mains dans le pelvis afin de déterminer la position du bébé et du placenta. Il pratique ensuite une incision, généralement sur la partie basse de l’utérus, et aspire les liquides présents dans l’utérus.