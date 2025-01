Pour réaliser un accouchement à l’aide d’une ventouse, une coupe en forme de cloche ou d’entonnoir est insérée dans le vagin et placée sur la tête du bébé. On applique alors une succion à la coupe à l’aide d’un dispositif de pompage électrique ou manuel. Cette succion permet de tirer doucement le bébé vers l’extérieur, jusqu’à ce que la tête émerge du canal vaginal. On retire alors la coupe et l’accouchement peut continuer normalement.