1. Debout, se placer en face ou à côté d’un mur, et s’y appuyer avec les deux mains.

2. Fléchir le genou du côté affecté de sorte que le dessus du pied affecté touche le sol et que les orteils soient orientés vers l’arrière.

3. Fléchir le genou du côté non affecté et se baisser lentement jusqu’à ce que l’étirement soit ressenti sur le haut du pied et de la cheville.