Les muscles ischiojambiers sont un groupe de trois muscles qui descendent le long de la partie postérieure de la cuisse. Ce groupe de muscles, à savoir le biceps fémoral, le muscle demi-tendineux et le muscle demi-membraneux, permet de fléchir la jambe au niveau du genou et d’étendre la jambe au niveau de l’articulation de la hanche. Cette action nous permet de courir, marcher et sauter. Il y a élongation des ischiojambiers généralement lorsque le genou s’étend et que le muscle se contracte brusquement. L’élongation des ischiojambiers est un traumatisme sportif courant et peut être due à un échauffement insuffisant. En cas de déchirure de grade 1, le muscle est sensible, mais ne présente pas d’ecchymose. En cas de déchirure de grade 2, il y a une ecchymose à l’endroit où les fibres musculaires sont déchirées. En cas de déchirure de grade 3, il y a une ecchymose et une séparation du muscle. Le repos et l’application de glace sur la zone affectée sont nécessaires pour une guérison appropriée. Une fois la guérison en cours, le renforcement des muscles postérieurs de la cuisse peut permettre d’éviter que le traumatisme ne réapparaisse.