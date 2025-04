L’échographie est utilisée au cours de la grossesse afin d’évaluer le fœtus. On peut voir le cœur du fœtus vibrer rapidement au milieu de l’image. La tête se trouve à droite. On distingue les autres parties du corps, telles que les extrémités et la cage thoracique, lorsque le fœtus bouge dans l’utérus.