Types de syndrome d’Ehlers-Danlos

Type

Symptômes

Classique

Peau fragile

Cicatrices qui semblent enfoncées dans la peau

Articulations extra-flexibles

Vasculaire

Vaisseaux sanguins fragiles pouvant faire saillie, se séparer ou se rompre

Tendance aux ecchymoses

Rupture d’organes, notamment du côlon, de l’utérus, des muscles ou des tendons

Air dans l’espace qui entoure les poumons (pneumothorax)

Arthrochalasie

Articulations extrêmement souples avec luxations

Luxation de la hanche à la naissance (dysplasie développementale de la hanche)

Tissus fragiles avec cicatrices qui semblent être enfoncées dans la peau

Dermatosparaxis

Peau extrêmement fragile avec peau lâche et excessive et ecchymoses sévères

Caractéristiques physiques de la tête et du visage (fontanellite importante chez les bébés, coins internes des paupières abaissés et blanc des yeux bleuté)

Membres courts

Valvulaire cardiaque

Fuite sévère des valvules cardiaques

Articulations extra-flexibles

Kyphoscoliotique

Faiblesse du tonus musculaire (hypotonie) à la naissance

Bosse et courbure de la colonne vertébrale (cyphoscoliose) présentes à la naissance ou au début de l’enfance

Articulations extra-flexibles

Classique

Peau souple et élastique, mais sans cicatrices

Déformations du pied (large avant du pied, orteils courts, voûtes plantaires plates, oignons et points en relief sur les talons)

Gonflement des jambes

Myopathique

Faiblesse du tonus musculaire (hypotonie) à la naissance

Articulations raides qui ne s’ouvrent pas complètement

Articulations extra-flexibles

Contractures musculaires

Plusieurs articulations raides qui ne s’ouvrent pas complètement, présentes à la naissance

Caractéristiques physiques de la tête et du visage (fontanellite importante chez les bébés, coins internes des paupières abaissés, blanc des yeux bleuté, etc.)

Peau fragile et extensible avec tendance aux ecchymoses

Spondylodysplasique

Petite taille qui s’aggrave avec l’âge

Faiblesse musculaire

Membres arqués (courbés)

Certaines caractéristiques du type spondylodysplasique dépendent de l’anomalie génétique spécifique

Syndrome de la cornée fragile

La cornée (avant de l’œil) est fine et peut se rompre, et la rétine (arrière de l’œil) peut se décoller

Perte de l’audition

Parodontal

Maladie gingivale sévère avec perte de dents (parodontite) qui commence au début de l’enfance

Taches de peau décolorées sur les tibias

Peau élastique avec tendance aux ecchymoses

Hypermobile

Articulations hyperflexibles et instables

Douleur chronique

Type 2 classique (provisoire)*

Cicatrices qui semblent enfoncées dans la peau

Articulations extra-flexibles

Déformations du pied (large avant du pied, orteils courts, voûtes plantaires plates, oignons et points en relief sur les talons)

Diminution de la densité osseuse (ostéopénie)

* Ce type n’est pas officiellement reconnu.

