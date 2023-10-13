Types de syndrome d’Ehlers-Danlos
Type
Symptômes
Classique
Peau fragile
Cicatrices qui semblent enfoncées dans la peau
Articulations extra-flexibles
Vasculaire
Vaisseaux sanguins fragiles pouvant faire saillie, se séparer ou se rompre
Tendance aux ecchymoses
Rupture d’organes, notamment du côlon, de l’utérus, des muscles ou des tendons
Air dans l’espace qui entoure les poumons (pneumothorax)
Arthrochalasie
Articulations extrêmement souples avec luxations
Luxation de la hanche à la naissance (dysplasie développementale de la hanche)
Tissus fragiles avec cicatrices qui semblent être enfoncées dans la peau
Dermatosparaxis
Peau extrêmement fragile avec peau lâche et excessive et ecchymoses sévères
Caractéristiques physiques de la tête et du visage (fontanellite importante chez les bébés, coins internes des paupières abaissés et blanc des yeux bleuté)
Membres courts
Valvulaire cardiaque
Fuite sévère des valvules cardiaques
Articulations extra-flexibles
Kyphoscoliotique
Faiblesse du tonus musculaire (hypotonie) à la naissance
Bosse et courbure de la colonne vertébrale (cyphoscoliose) présentes à la naissance ou au début de l’enfance
Articulations extra-flexibles
Classique
Peau souple et élastique, mais sans cicatrices
Déformations du pied (large avant du pied, orteils courts, voûtes plantaires plates, oignons et points en relief sur les talons)
Gonflement des jambes
Myopathique
Faiblesse du tonus musculaire (hypotonie) à la naissance
Articulations raides qui ne s’ouvrent pas complètement
Articulations extra-flexibles
Contractures musculaires
Plusieurs articulations raides qui ne s’ouvrent pas complètement, présentes à la naissance
Caractéristiques physiques de la tête et du visage (fontanellite importante chez les bébés, coins internes des paupières abaissés, blanc des yeux bleuté, etc.)
Peau fragile et extensible avec tendance aux ecchymoses
Spondylodysplasique
Petite taille qui s’aggrave avec l’âge
Faiblesse musculaire
Membres arqués (courbés)
Certaines caractéristiques du type spondylodysplasique dépendent de l’anomalie génétique spécifique
Syndrome de la cornée fragile
La cornée (avant de l’œil) est fine et peut se rompre, et la rétine (arrière de l’œil) peut se décoller
Perte de l’audition
Parodontal
Maladie gingivale sévère avec perte de dents (parodontite) qui commence au début de l’enfance
Taches de peau décolorées sur les tibias
Peau élastique avec tendance aux ecchymoses
Hypermobile
Articulations hyperflexibles et instables
Douleur chronique
Type 2 classique (provisoire)*
Cicatrices qui semblent enfoncées dans la peau
Articulations extra-flexibles
Déformations du pied (large avant du pied, orteils courts, voûtes plantaires plates, oignons et points en relief sur les talons)
Diminution de la densité osseuse (ostéopénie)
* Ce type n’est pas officiellement reconnu.