Symptômes et complications* des maladies du foie
Caractéristique
Description
Jaunissement de la peau et du blanc des yeux
Réduction ou arrêt du flux biliaire
Hépatomégalie
Augmentation du volume du foie
Accumulation de liquide dans l’abdomen, entraînant parfois un gonflement de l’abdomen.
État confusionnel provoqué par un dysfonctionnement cérébral dû à l’accumulation dans le sang de substances toxiques qui sont normalement éliminées par le foie.
Saignement dans l’œsophage et/ou l’estomac, souvent provoqué par des veines variqueuses (grosses veines tortueuses)
Pression anormalement élevée dans les veines qui transportent le sang des intestins au foie (la veine porte et ses branches)
Symptômes cutanés
Angiomes stellaires (petits vaisseaux en étoile) sur le visage et sur le thorax
Érythrose palmaire
Couleur rouge vif du visage
Prurit
Anomalies hématologiques
Baisse des globules rouges (anémie)
Baisse des globules blancs (leucopénie)
Baisse des plaquettes (thrombopénie)
Tendance au saignement (trouble de la coagulation)
Anomalies hormonales
Taux élevés d’insuline, mais faible réponse à ces taux (résistance à l’insuline) aboutissant à des taux élevés de sucre dans le sang (hyperglycémie)
Dysfonctionnement des glandes surrénales, entraînant une sensation de vertige lorsque la personne se lève, une asthénie et parfois des plaques cutanées sombres
Chez la femme, arrêt des menstruations et baisse de la fertilité
Chez l’homme, dysfonction érectile et développement de caractéristiques féminines (féminisation), telles que perte de tissu musculaire, augmentation du volume mammaire et diminution du volume des testicules
Anomalies cardiaques et vasculaires
Augmentation de la fréquence cardiaque et de la quantité de sang pompé (débit cardiaque)
Baisse de la pression artérielle (hypotension)
Symptômes généraux
Fatigue
Faiblesse
Perte de poids
Perte d’appétit
Nausées
Fièvre
Douleurs abdominales
* Les symptômes et complications mentionnés sont typiques, mais ne sont pas toujours présents, et certains n’apparaissent qu’en cas de maladie hépatique avancée (insuffisance hépatique).