MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Symptômes et complications* des maladies du foie

Caractéristique

Description

Ictère

Jaunissement de la peau et du blanc des yeux

Cholestase

Réduction ou arrêt du flux biliaire

Hépatomégalie

Augmentation du volume du foie

Ascite

Accumulation de liquide dans l’abdomen, entraînant parfois un gonflement de l’abdomen.

Encéphalopathie hépatique

État confusionnel provoqué par un dysfonctionnement cérébral dû à l’accumulation dans le sang de substances toxiques qui sont normalement éliminées par le foie.

Saignement gastro-intestinal

Saignement dans l’œsophage et/ou l’estomac, souvent provoqué par des veines variqueuses (grosses veines tortueuses)

Hypertension portale

Pression anormalement élevée dans les veines qui transportent le sang des intestins au foie (la veine porte et ses branches)

Symptômes cutanés

Angiomes stellaires (petits vaisseaux en étoile) sur le visage et sur le thorax

Érythrose palmaire

Couleur rouge vif du visage

Prurit

Anomalies hématologiques

Baisse des globules rouges (anémie)

Baisse des globules blancs (leucopénie)

Baisse des plaquettes (thrombopénie)

Tendance au saignement (trouble de la coagulation)

Anomalies hormonales

Taux élevés d’insuline, mais faible réponse à ces taux (résistance à l’insuline) aboutissant à des taux élevés de sucre dans le sang (hyperglycémie)

Dysfonctionnement des glandes surrénales, entraînant une sensation de vertige lorsque la personne se lève, une asthénie et parfois des plaques cutanées sombres

Chez la femme, arrêt des menstruations et baisse de la fertilité

Chez l’homme, dysfonction érectile et développement de caractéristiques féminines (féminisation), telles que perte de tissu musculaire, augmentation du volume mammaire et diminution du volume des testicules

Anomalies cardiaques et vasculaires

Augmentation de la fréquence cardiaque et de la quantité de sang pompé (débit cardiaque)

Baisse de la pression artérielle (hypotension)

Symptômes généraux

Fatigue

Faiblesse

Perte de poids

Perte d’appétit

Nausées

Fièvre

Douleurs abdominales

* Les symptômes et complications mentionnés sont typiques, mais ne sont pas toujours présents, et certains n’apparaissent qu’en cas de maladie hépatique avancée (insuffisance hépatique).

