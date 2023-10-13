Suppression de la fonction surrénalienne par des stéroïdes
Chez les personnes qui prennent de fortes doses de stéroïdes, tels que la prednisone ou la dexaméthasone, la fonction des glandes surrénales peut être supprimée. Cette suppression s’explique par le fait que les stéroïdes à fortes doses signalent à l’hypothalamus et à l’hypophyse d’arrêter de produire les hormones qui stimulent normalement la fonction surrénale.
Si la personne cesse brusquement de prendre des stéroïdes, l’organisme ne parvient pas à restaurer suffisamment vite la fonction surrénale. Il en résulte une insuffisance surrénalienne temporaire (un type d’insuffisance surrénalienne secondaire), et la personne peut présenter des symptômes, tels que des faiblesse ou des vertiges. De même, en cas de stress, l’organisme n’arrive pas à stimuler la production nécessaire de stéroïdes supplémentaires.
C’est pourquoi les médecins n’interrompent jamais brusquement les traitements par stéroïdes initiés depuis plus de 2 ou 3 semaines. À la place, les médecins diminuent progressivement la dose au fil des semaines, parfois au fil des mois.
Notons également que la dose aura peut-être besoin d’être augmentée chez les personnes qui tombent malades ou atteignent un niveau de stress intense pendant leur prise de stéroïdes. Ces mêmes personnes devront peut-être reprendre le traitement par stéroïdes quelques semaines seulement après l’avoir progressivement diminué et arrêté.