Substances utilisées à la fois à des fins médicales et pour des usages illicites
Substance
Usage médical
Traitement du trouble déficit de l’attention avec hyperactivité
Caféine
Comme ingrédient dans certains médicaments antidouleur
Cannabis
Pour prendre en charge la douleur chronique
Pour prendre en charge les symptômes associés à la chimiothérapie (par exemple, nausées, vomissements, manque d’appétit)
Traitement de certains types de convulsions infantiles
Des médicaments semblables à la cocaïne (mais pas la cocaïne elle-même) sont utilisés pour engourdir les surfaces du corps (comme des anesthésiques locaux et topiques ; la lidocaïne est l’un de ces médicaments)
Anesthésique
Traiter la dépression qui n’a pas répondu aux autres traitements
Soulagement de la douleur et anesthésiques