Substances utilisées à la fois à des fins médicales et pour des usages illicites

Substance

Usage médical

Amphétamines

Traitement du trouble déficit de l’attention avec hyperactivité

Psychotropes et sédatifs

Traitement de l’anxiété et de l’insomnie

Caféine

Comme ingrédient dans certains médicaments antidouleur

Cannabis

Pour prendre en charge la douleur chronique

Pour prendre en charge les symptômes associés à la chimiothérapie (par exemple, nausées, vomissements, manque d’appétit)

Traitement de certains types de convulsions infantiles

Cocaïne

Des médicaments semblables à la cocaïne (mais pas la cocaïne elle-même) sont utilisés pour engourdir les surfaces du corps (comme des anesthésiques locaux et topiques ; la lidocaïne est l’un de ces médicaments)

Kétamine

Anesthésique

Traiter la dépression qui n’a pas répondu aux autres traitements

Opioïdes

Soulagement de la douleur et anesthésiques

